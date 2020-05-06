Trump'a dezenfektan tedavisi fikrini aşılayan kilise: Din özgürlüğü var, çamaşır suyu şifası satmamızı yasaklayamazsınız

ABD Başkanı'nın hastaya dezenfektan enjekte edilerek koronavirüsün tedavi edilmesi önerisinin beraberinde getirdiği ölümlerin ardından, fikir babası sağaltma kilisesi', tepkilerin hedefinde. 'Şifa' diye çamaşır suyu satmakta ısrar eden 'sağaltma kilisesi', satışa devam etmesine 'din özgürlüğü temelinde izin verilmesi' gerektiği savunmasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi için dezenfaktan enjekte edilmesi önerisi bir yandan bilim insanlarında infial yaratır diğer yandan bazı kişilerin kendilerine tatbik ederek ölümlerine yol açarken, gözler 'deva' diyerek sanayi tipi çamaşır suyu satan bir kiliseye çevrildi.

Yaratılış 2 Sağlık ve Sağaltım Kilisesi'nin (Genesis II Church of Health and Healing) ABD kolunun lideri Mark Grenon'un ABD Başkanı'na 'çamaşır suyu tedavisi' propagandası niteliğinde mektup göndermesinden birkaç gün sonra Trump'ın meşhur dezenfektan enjeksiyonu önerisini yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sözkonusu kilise, yıllardır 'Mucize Maden Çözeltisi' (MMS) adı altında internette sanayi tipi çamaşır suyu, yani klordioksit satmakla meşgul.

'Sağaltma kilisesi', 'mucize çözeltinin' pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasına koronavirüsü de ekledi.

Warning over church in Australia selling bleach which its US leader claims can cure coronavirus https://t.co/mCm4ezUGPa — ABC News (@abcnews) May 5, 2020

Yaratılış 2 Sağlık ve Sağaltım Kilisesi'nin Avustralya kolunun çamaşır suyunu satışa sunduğu websitesinde, MMS'nin formülünün kilisenin kurucusu Jim Humble tarafından onaylandığı vurgusu var.

Jim Humble, Kovid-19 hastalarının MMS aldıktan sonra iyileştiğine dair iddialar yayımladı.

Özellikle Trump'ın önerisinin beraberinde getirdiği ölümlerin ardından şimşekleri çeken 'çamaşır suyu tedavisine' sahip çıkmakta ısrar eden 'sağaltma kilisesi', satışa devam etmesine 'din özgürlüğü temelinde izin verilmesi' gerektiği savunmasını yaptı.

Australian 'healing church' defends bleach sales after US coronavirus cure claims https://t.co/zVIMHQ1962 — The Guardian (@guardian) May 6, 2020

Guardian Australia gazetesi, sözkonusu kiliseye bağlı olan ve online satışı yöneten MMS Avustralya Vakfı'nın Avustralyalı temsilcisiyle görüştü.

Son günlerde 'nefret postaları ve telefon aramalarının' hedefi olduğu gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen Avustralyalı temsilci, gazetenin soruları karşısında üste çıkmaya çalıştı.

"Katolik Kilisesi'ne gidip Efkaristiya (Komünyon) töreninde ekmek ve şarap dağıttıkları için onları sorguluyor musunuz? Hayır. Madem öyle dünya bizi niye rahat bırakmıyor" diyen Avustralyalı temsilci, "Bu da bizim kutsalımız, ayinimiz, dolayısıyla kullanmakta ve başkalarına nasıl kullanacaklarını öğretmekte özgür olmalıyız" iddiasında bulundu.

ABC'nin yayını sayesinde 'çamaşır suyu şifası' satışlarının tekrar kamuoyunun gündemine getirilmesine "Büyük çamaşır suyu yalanı... Karanlık güçler bize karşı çalışıyor... Saldırı altındayız" tepkisini gösteren temsilci, diğer yandan kullanım kılavuzundaki gibi bol miktar suya birkaç damla atılarak içilmesi yerine tüm şişenin içilmesinin ölümle sonuçlanacağını ifade etti.

Australian chapter of a church that peddles BLEACH as a cure for #coronavirus is selling the product locally.

Genesis II Church of Health and Healing claims chlorine dioxide is a "miracle cure".

'This is bleach. And it's dangerous'https://t.co/ZL6Zuzlbr0



SHOULD BE LOCKED UP‼️ pic.twitter.com/UG6oBh9IWE — 😷Jade & David for a Better Australia (@PerthWAustralia) May 5, 2020

Kilisenin ABD kolunun lideri Grenon'un Trump'a gönderdiği mektupta, sanayi üretiminde kullanılan ve içildiğinde öldürücü yan etkileri olan klordioksitten "Bedendeki patojenlerin yüzde 99'unu öldürebilen harika bir detoks", "Bedeni Kovid-19'dan arındırabilir" diye söz ettiği öğrenilmişti.

Daha önce de sözkonusu dini grup çamaşır suyunun kanser, HIV/Aids, astım, otizm, Ebola'nın tedavisinde kullanılabileceğini iddia etmişti.

ABD ve Avustralya'daki sağlık yetkililer ise MMS'nin insanlar tarafından tüketilmesi halinde çok ciddi sağlık riski yaratacağına ve tedavi amaçlı kullanımının onaylanmadığına dair uyarılar yapmıştı.

Avustralya'daki pek çok çamaşır suyu zehirlenmesinden hastaneye kaldırılma vakasının gerisinde MMS'nin olduğu belirtilmişti.

Avustralya Tıp Birliği Başkanı Dr Tony Bartone, 2014'te kilisenin kurucusu Humble'ın Melbourne ziyareti öncesi MMS'nin yasaklanması çağrısı yapmıştı.