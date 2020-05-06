Grimes, Elon Musk'la dünyaya getirdikleri çocuğa 'X Æ A-12' adını verme nedenlerini açıkladı

Elon Musk-Grimes çifti bebeklerine 'X Æ A-12' adını verdiklerini teyit etti. Kanadalı şarkıcı, hayretle karşılanan bu ismin her bir unsurunun neye karşılık geldiği açıklayan tweet attı.

ABD'de SpaceX, Tesla Motors, PayPal gibi dev teknoloji şirketlerinin kurucusu Elon Musk ile sevgilisi Grimes’ın yeni dünyaya gelen erkek çocuklarına ne isim verdiği merak konusuyken, babanın sosyal medya hesabından adını 'X Æ A-12 Musk' koyduklarını söylerken şaka yapmadığı netleşti.

Doğum sonrası ilk tweetini atan Grimes, bebeğe 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini teyit etti.

İsmin her bir unsurunun neye karşılık geldiğini izah eden Kanadalı şarkıcı, "X, bilinmeyen değişken. Æ, (sevgi ve/ya yapay zekanın kısaltması olan) Ai'nin benim Ortaçağ İngilizcesi tarzında telaffuzum" dedi.

Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes, A-12'nin 'S-17'nin öncüsü' niteliğinde ve Musk ile kendisinin 'en sevdikleri uçak' olduğunu belirtti.

Artık emekli edilmiş bulunan A-12, 1960'larda CIA için Lockheed tarafından üretilmiş askeri keşif uçağıydı.

Grimes, CIA'e hizmet eden casus uçaktan "Silahı yok, savunması yok, sadece hızı var. Muharebede muhteşem ama şiddete başvurmadan" diye söz etti.

A-12'nin lakabı 'Başmelek' anlamına gelen 'Archangel' idi.

Grimes'ın 'Archangel'ın aynı zamanda en sevdiği şarkı olduğunu belirtti.

Googla'da ufak bir araştırmayla Burial'ın 'Archangel' şarkısına atıf yaptığı anlaşılıyor.

Musk da bir tweet atarak Grimes'ın açıklamasını doğrularken bir yazım yanlışını düzeltti. Hayat arkadaşının 'A-12'nin öncüsü olduğu S-17' derken SR-71'i kast ettiğini , geri kalan her şeyin aynen yazdığı gibi olduğunu kaydetti.