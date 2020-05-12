Vanessa Bryant'ın dava ettiği pilotun kardeşi: Kazadan Kobe sorumlu

Basketbol efsanesi Kobe Bryant ile kızının da öldüğü helikopter kazasıyla ilgili mahkeme belgelerine göre pilotun kardeşi kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğunu iddia etti.

ABD basketbolunun Los Angeles Lakers takımıyla özdeşleşen efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da 9 kurban arasında olduğu şubattaki helikopter kazasıyla ilgili eşi Vanessa'nın ulaştırma şirketi Island Express ile pilot Ara George Zobayan'ı sanık olarak adlandırarak açtığı hatalı ölüm davasının bazı belgelerine erişildi.

Kazada ölen pilotun kardeşi Berge Zobayan'ın kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirdiği 7 sayfalık belge medyaya yansıdı.

Zobayan'ın avukatları mahkemeye şu görüşü sundu:

"Davacılar ile ölmüş yakınlarının aldığı yara ve zararlara, doğrudan şekilde tamamen ya da kısmen davacılar ile ile ölmüş yakınlarının ihmalkarlıkları ya da hataları neden olmuştur."

The brother of the pilot in the helicopter crash that killed all nine people aboard including NBA legend Kobe Bryant says the passengers had fault and were negligent, according to court papers filed recently https://t.co/yBdG7FyDPW — CNN (@CNN) May 12, 2020

Yolcuların helikoptere binerken tüm risklerden haberdar olduğunu savunan belgede, gördükleri zararda temel etkenin bu umursamazlıkları olduğu belirtildi.

Üçüncü tarafların umursamazlığı, hatası ve yanlış davranışları üzerinde ölen pilotun vekili olarak kardeşi Berge Zobayan'ın ne bir kontrolü ne de kontrol hakkı olduğu vurgulandı.

Avukatları, mahkemeden Berge Zobayan lehine karar ve dava başvurusunun reddedilmesini talep etti.

Pilot Ara George Zobayan, tepeye çarptığında saatte 184 mil (296 km) hızla gidiyordu.