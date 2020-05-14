Oyunun yönetmeni anlattı: Assassin's Creed Valhalla'ya dair yeni detaylar ortaya çıktı

Assassin's Creed Valhalla'nın yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail, Washington Post tarafından gerçekleştirilen canlı yayında oyunla birlikte gelecek bazı özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine dair bilgiler verdi.

Webtekno'nun aktardığı habere göre, Assassin's Creed Valhalla seride ilk kez ana karakterin saç renginin değiştirilmesine izin verecek. Viking savaşçısı Eivor karakterinin oynanacağı yeni oyunda farklı saç stillerinin yanı sıra erkek olarak oynanıyorsa farklı sakal stilleri de uygulanabilecek. Ayrıca daha önce duyurulduğu gibi, Eivor, dövmeler ve savaş boyasıyla da süslenebilecek.

Assassin's Creed Origins'te olduğu gibi yine gizlilik için Assassin kapüşonu çekilebilecek veya indirilebilecek. Üstelik bu mekanik için Valhalla'da oyunun menüsüne girmek gerekmeyecek. Tüm bunların yanı sıra kullanıcıların yeni evcil hayvanı da macera boyunca yanında olacak.

Kuzgun Synin, Assassin's Creed Valhalla'da oyunculara eşlik edecek

Assassin's Creed Valhalla'da kuzeydeki yolculuk boyunca yeni kuzgun Synin kullanıcıya eşlik edecek. Kuzgunun fotoğrafını Twitter'dan paylaşan Ismail, Synin isminin antik İskandinav dilinde 'içgörü' anlamına geldiğini açıkladı. Karga yoldaş, Origins ve Odyssey'deki kartallara kıyasla yeni yeteneklere sahip olacak.

Synin, İskandinav bölgelerinde keşif sağlamanın yanı sıra düşmanlara saldırmak ve onlara gizlice yaklaşırken dikkatini dağıtmak için kullanılabilecek.

Tüm bunların yanı sıra Ashraf Ismail, dün Kotaku'ya verdiği röportajda, Assassin's Creed Valhalla'da Eivor'un düşmanlarını alt etmek için kollarına monte edilmiş bir gizli bıçak kullanacağını açıklamıştı. Seride Hidden Blade olarak bilinen bu bıçağı, serinin bir önceki oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'de yoktu.