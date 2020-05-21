WhatsApp'a QR kod desteği geldi

Wabetainfo'nun haberine göre iOS'lardaki Beta 2.20.60.27 sürümünde, QR kod desteği uygulamaya dahil edildi.

Yeni sürümle birlikte artık WhatsApp kullanıcıları telefon numaralarını paylaşmadan birbirlerini ekleyebilecek. Kullanıcılar, ayarlar menüsünde kullanıcı isimlerinin hemen yanında gözüken QR kod simgesine tıklayarak QR kodlarını başkalarıyla paylaşabilecek. Bu QR kodu okutan diğer kişiler, karşısındaki kişiyi WhatsApp'a eklemiş olacak.

Uygulamaya giriş yapmadan QR kod paylaşma imkanı da sunulan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasının simgesine basılı tutarak QR kodlarını paylaşabilecek.

Şu anda WhatsApp iOS beta sürümünde test edilen yeni özellik, daha sonra WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamalarına eklenecek.