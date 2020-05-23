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    20 yaşındaki genç, Esra Erol'da programına katılarak gerçek babasının bulunmasını istedi.

    Hiç görmediği babasını bulmak için Esra Erol’un programına katıldı, gerçek babasının başkası olduğunu öğrendi

    © İHA / İHA
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    20 yaşındaki genç, Esra Erol’un programına katılarak hiç görmediği babasının bulunmasını istedi. Yıllarca baba hasreti yaşadığını anlatan genç adam, yapılan DNA testiyle kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrenerek hayatının şokunu yaşadı.

    20 yaşındaki genç Uğurcan Celepoğlu geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’da programına katılarak hiç görmediği babası Ali Celepoğlu’nu aramak istedi. Uğurcan’ın acılarla dolu hayat hikayesi ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu’nun yanına gitti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan, yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlattı. Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan’ı dünyaya getirdiğini ifade etti.

    Esra Erol’un programında Uğurcan’ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunarak yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu, Nargüzel ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel Celepoğlu ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini sözlerine ekledi.

    20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu ile nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında DNA testi yapıldı. Ali Celepoğlu, Uğurcan’ın biyolojik babası çıkmadı. Hafta başında tekrar Esra Erol’da programına katılan anne Nargüzel Celepoğlu oğlunun babası konusunda yalan söylediğini itiraf etti.

    1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten sonra kaçtığını itiraf eden Nargüzel Celepoğlu, o dönem birlikte çalıştığı U.Y. isimli şahsın Uğurcan’ın gerçek babası olduğunu belirtti. O dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Nargüzel Celepoğlu, tüm izleyicilere Uğurcan’ın babası bulundu, dedirtti.

    ​Kısa süre içinde Tokat’ta yaşayan U.Y., Esra Erol tarafından bulundu. Uğurcan’ın biyolojik babası olduğu iddia edilen U.Y. telefonla canlı yayına bağlanarak o dönemde ilişkileri olduğunu kabul etti.

    Uğurcan’ın varlığından haberdar olduğunu sözlerine ekleyen U.Y., Nargüzel Celepoğlu’nun o dönemki hızlı hayatından dolayı emin olamadığını ve bu sebeple çocuğun peşine düşmediğini sözlerine ekledi. Ardından Tokat’ta yaşayan U.Y. (45) isimli şahıstan DNA testi örneği alındı.

    Hayatının yalnızca yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyleyen Uğurcan Celepoğlu bu defa biyolojik babasına yaklaşmanın heyecanını yaşadı. Uğurcan Celepoğlu ve U.Y. arasında DNA testi yapıldı. Fakat U.Y. de Uğurcan’ın biyolojik babası çıkmadı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan genç adam annesine tüm gerçekleri açıklaması için yalvardı.

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