15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmi için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde set kuruldu.

Birçok sektörde olduğu gibi koronavirüsten etkilenen sinema sektöründe yeni normale geçiş süreci başladı. Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmi için ilk çekimler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başladı. Çekimler, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak yapıldı.

Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi. Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personeli çekim sırasında hazır bulundu. Çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu 'Pandemi Ekibi' de denetim yaptı.