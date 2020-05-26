Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde babasıyla tartıştığı ileri sürülen 28 yaşındaki Cahit C.Ç. dere kenarındaki korkuluklara tekme attığı sırada kırılan korkulukla birlikte dereye düştü.

Yaralanan genç adam feryat edince çevreden vatandaşlar yardımına koştu ve olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Derede suyun içinde yatan yaralıyı kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri dereye inerek sedyeye koydukları yaralı genci itfaiye merdivenin de yardımıyla dereden çıkardı.

Cahit C.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde meraklı vatandaşların Koronavirüse karşı sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkuluklara tekme atan adam dereye düşerek hastanelik oldu https://t.co/RuPDRBd9i6 pic.twitter.com/Oqrc4Zer1e — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2020

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