Bursa'da sağanak yağış: Yıldırımın düşme anı kameraya kaydedildi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Osmangazi ilçesi Odunluk Mahallesi'ne yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'nın Keles ilçesinde öğle saatlerinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir camide yangın çıktı. Vatandaşların evlerinde bulunan tüm elektronik cihazlar kullanılamaz hale geldi.
Caminin sigorta kutusunda oluşan kısa devre sonucu ufak çaplı yangın meydana geldi. Caminin tesisatı komple yanarken vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede büyümeden söndürüldü.
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