Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı

Denizli'de çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çalan hırsız yakalandı. Şahsın daha önce başka bir hırsızlık olayıyla ilgili ifadesinin alınıp serbest bırakılmasından 20 dakika sonra motorsiklet çaldığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde Kaklık Mahallesi'ndeki evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarmanın JASAT timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler konuyu takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın daha önceden de farklı hırsızlık olaylarından dolayı tutuklanan ve cezaevinden çıkan 38 yaşındaki Yaşar A. olduğu tespit edildi. Ardından harekete geçen JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı şüpheli Yaşar A.’nın Kocabaş Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Baskında gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda ise çaldığı telefon, bilgisayar, 500 TL nakit para ve çamaşır makinesi ele geçirildi. Yaşar A.’nın çamaşır makinesini içinde yıkanan elbiseler ile çalması ise bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karakoldan çıktıktan 20 dakika sonra motosiklet çalmış

Öte yandan, Yaşar A.’nin geçtiğimiz yıl Eylül ayında da Sarayköy ilçesinde bir iş yerinden yalıtım malzemesi çalmak suçlaması ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşar A., karakoldan çıktıktan 20 dakika sonra ise akaryakıt istasyonundan motosiklet çalması üzerine tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaşar A.’nın cezaevinden çıktıktan sonra da kaldığı yerden hırsızlığa devam ettiği ortaya çıktı.