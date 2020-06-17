Bir evsizin hayatını değiştiren, kitaba ve filme konu olan kedi Bob öldü

Sokaklarda yaşayan uyuşturucu bağımlısı James Bowen'in hayatını değiştiren, çok satan ‘A Street Cat Named Bob’ adlı kitabına konu olan ve filmi çekilen kedi Bob 14 yaşında hayata veda etti.

James Bowen'in İngiltere'de çok satan A Street Cat Named Bob adlı kitabına konu olan kedi Bob, 14 yaşında öldü.

NTV’nin aktardığına göre, Bowen’in kitabının yayıncısı Hodder & Stoughton, Bob’un ölüm haberini doğrulayarak, “James ve Bob dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını bulmaya devam ederken, Bob kitap imza günlerinde iyi dileklerle karşılaştı, dünyayı dolaştı ve kedi şöhretiyle başa çıktı. O, çok özlenecek sıra dışı bir kediydi” açıklamasını yaptı.

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Bowen, terk edilmiş ve yaralı kedi Bob ile ilk kez 2007’de karşılaştı ve kediyi kanatları altına aldı.

© Fotoğraf : IMDb Bowen’in Bob’un hikayesini anlattığı kitabı 2012’de basıldı, 2016’da Luke Treadaway’in rol aldığı filme uyarlandı.

Bob, filmin bir sonraki yıl çekilen devam filmi A Gift from Bob’da da boy gösterdi.

‘Hayatımı kurtardı, milyonlarca hayata dokundu’

Bowen, ölen kedinin ardından şunları söyledi: “Bob benim hayatımı kurtardı. Bir işbirliğinden daha fazlasını verdi bana. Kitaplarımız ve filmlerimizle birlikte elde ettiğimiz başarı mucizeviydi. Binlerce insanla tanıştı, milyonlarca hayata dokundu. Onun gibi bir kedi yok. Ve hiçbir zaman olmayacak. Hayatımın ışığı gitmiş gibi hissediyorum. Onu asla unutmayacağım.”

Eski bir eroin bağımlısı olan James Bowen, sokaklarda yaşıyor ve hayatını sokak sanatçılığı yaparak kazanıyordu. Yaşadığı psikolojik sorunlar ve uyuşturucu kullanımına bağlı olarak bipolar tanısı konuldu. Rehabilitasyona gitti ve Tottenham’da bir barınakta yaşamaya çalıştı. Bir gün barınağa girerken, hayatını değiştirecek olan sarman kediyle karşılaştı. Bacağında enfeksiyon olduğunu fark edip sarman kediye yardım etme kararı aldı.

Bir süre boyunca kediyi tedavi eden ve o süreçte gerçek sahibini bulmak adına ilanlar veren Bowen, en sonunda kedinin ailesini bulacağını düşündü ve onu sokağa bıraktı. Kedinin gidecek yeri olmadığını anlayan Bowen, kediyi sahiplendi ve ona Bob adını verdi.

Kedi Bob, sokak şarkıcılığı yapan Bowen’e eşlik etti.

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Zaman içerisinde sokakta polislerin verdiği sıkıntılar yüzünden şarkı söylemeyi bırakan Bowen, dergi satmaya başladı.

Bob’un sayesinde hayatını düzelten Bowen, uyuşturucuyu bırakmaya, bağımlılığından tamamen kurtulmaya karar verdi. Bob, onun yaşama sevinci ve hayatının anlamı oldu.