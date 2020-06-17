Bir evsizin hayatını değiştiren, kitaba ve filme konu olan kedi Bob öldü

James Bowen'in İngiltere'de çok satan A Street Cat Named Bob adlı kitabına konu olan kedi Bob, 14 yaşında öldü.
NTV’nin aktardığına göre, Bowen’in kitabının yayıncısı Hodder & Stoughton, Bob’un ölüm haberini doğrulayarak, “James ve Bob dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını bulmaya devam ederken, Bob kitap imza günlerinde iyi dileklerle karşılaştı, dünyayı dolaştı ve kedi şöhretiyle başa çıktı. O, çok özlenecek sıra dışı bir kediydi” açıklamasını yaptı.
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Bowen, terk edilmiş ve yaralı kedi Bob ile ilk kez 2007’de karşılaştı ve kediyi kanatları altına aldı.
Bob, filmin bir sonraki yıl çekilen devam filmi A Gift from Bob’da da boy gösterdi.
‘Hayatımı kurtardı, milyonlarca hayata dokundu’
Bowen, ölen kedinin ardından şunları söyledi: “Bob benim hayatımı kurtardı. Bir işbirliğinden daha fazlasını verdi bana. Kitaplarımız ve filmlerimizle birlikte elde ettiğimiz başarı mucizeviydi. Binlerce insanla tanıştı, milyonlarca hayata dokundu. Onun gibi bir kedi yok. Ve hiçbir zaman olmayacak. Hayatımın ışığı gitmiş gibi hissediyorum. Onu asla unutmayacağım.”
Bir süre boyunca kediyi tedavi eden ve o süreçte gerçek sahibini bulmak adına ilanlar veren Bowen, en sonunda kedinin ailesini bulacağını düşündü ve onu sokağa bıraktı. Kedinin gidecek yeri olmadığını anlayan Bowen, kediyi sahiplendi ve ona Bob adını verdi.
Kedi Bob, sokak şarkıcılığı yapan Bowen’e eşlik etti.
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Zaman içerisinde sokakta polislerin verdiği sıkıntılar yüzünden şarkı söylemeyi bırakan Bowen, dergi satmaya başladı.
Bob’un sayesinde hayatını düzelten Bowen, uyuşturucuyu bırakmaya, bağımlılığından tamamen kurtulmaya karar verdi. Bob, onun yaşama sevinci ve hayatının anlamı oldu.
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