İsviçreli akrobat Nock'tan 3 bin metrede 3 rekor: Tel üstünde bisiklet sürdü, gözleri bağlı yürüdü

İsviçreli akrobat Freddy Nock, pandemi günlerinde umut olmak için Alplerde bir dizi performans sergiledi. 3 bin metre yükseklikteki performansıyla da 3 rekor birden kırdı.

İsviçreli akrobat Freddy Nock, Alplerde nefes kesen bir performans sergiledi. Nock ayrıca üç rekor birden kırdı.

NTV’nin aktardığına göre, Freddy Nock performanslarını 3 bin metre yükseklikte gerçekleştirdi. Akrobat önce 39.1 dereceden fazla bir eğimde 40 metre boyunca dengede kaldı.

Ardından teleferik teli üzerinde 367 metre bisiklet sürdü. İsviçreli akrobat ayrıca, maske takıp gözleri bağlı yürüdü. İp üzerinde tam 151 metre giden Nock, böylece üçüncü rekorunu da kırmış oldu.

Nock, bu performansı salgın günlerinde insanların hayatına olumlu katkı sunmak için yaptığını söyledi.

© REUTERS / Denis Balibouse Nock, "Olumlu düşünüyoruz ve bu yüzden de mutluyuz. Savaşın olduğu eski zamanları düşünürseniz, sanatçılar insanlara hayatı geri verirdi" ifadelerini kullandı.

İsviçreli akrobat, bir sonraki performansını 5 bin metre yükseklikte bir sıcak hava balonu üzerinde sergilemek istediğini dile getirdi.