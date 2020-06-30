İstanbul Kayışdağı'nda yangın söndürme çalışmaları sırasında canlı yayın yapan TRT Haber ekibinden muhabir Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi helikopterden boşaltılan suyun altında kaldı. Haber ekibi söndürme helikopterinin boşalttığı sudan kaçamadı. Muhabir Büşra Çelik ıslansa da haberi aktarmaya devam etti.

Maltepe Kayışdağı orman bölgesinde çıkan yangınsa itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangını canlı yayında anlatan TRT Haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı https://t.co/1E5kl1wVVU pic.twitter.com/w8cmTx03eM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 30, 2020

​İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopterle 50 personel ve 10 Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleriyle müdahele edildiğini belirtti.