İngiltere'de büyük facianın son anda önlendiği ortaya çıktı: Denizaltı, 282 yolcunun bulunduğu feribota çarpacaktı

6 Kasım 2018, İngiltere tarihine büyük bir facia günü olarak geçebilirdi. İskoçya açıklarında, İngiltere’ye ait nükleer denizaltı ve 282 yolcunun bulunduğu bir feribotun son anda çarpmaktan kurtulduğu kaydedildi.

Daily Mail, deniz olaylarının araştırılması raporuna dayandırdığı haberinde, İskoçya açıklarında büyük bir facianın son anda önlendiğini yazdı. Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan olay bugün ortaya çıkarıldı.

Raporda, 6 Kasım 2018 tarihinde Kraliyet Donanması’na ait bir nükleer denizaltının bir yolcu feribotuyla çarpışması yönünde 'büyük bir riskin' yaşandığı ifade ediliyor.

Çarpışma son anda önlendi

Feribot yolcularından biri, üzerlerine yaklaşan periskop gördü. Feribot ile denizaltı arasında yaklaşık 228 metre kala, durumu öğrenen feribotun kaptanı acil manevra emrini verdi. Raporda, feribotta 282 kişinin olduğu belirtildi.

Denizaltı mürettebatının, feribotunun hızını ve aralarındaki mesafeyi yanlış hesapladığı ortaya çıktı. Soruşturma yürüten birim, bunu 'ülkenin yeni tarihinde en büyük hata' olarak nitelendirdi.

Çarpışmanın büyük bir faciaya yol açabileceği kaydedilen raporda, trajedinin sadece feribot ekibinin eylemleri sayesinde önlendiği ifade edildi.