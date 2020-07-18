TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak yürütülen tartışmaya TÜSİAD da katıldı. Derneğin paylaşımında "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dendi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), İstanbul Sözleşmesi'ne odaklanan tartışmalarla ilgili olarak resmi Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Derneğin açıklamasında "İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim" ifadesi kullanıldı.

Dernek, paylaşımına '#İstanbulSözleşmesiYaşatır' hashtag'ini de ekledi.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür.



Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim.#İstanbulSözleşmesiYaşatır — TÜSİAD (@TUSIAD) July 17, 2020

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