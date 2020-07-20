İsrail ünlü modelini vergi kaçırmaktan mahkum etti: Bar Refaeli'ye kamu hizmeti, annesine hapis cezası

İsrail'in görev başındayken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 290 bin dolara denk gelen 1 milyon şekellik vergi indirimi talebi parlamentoda kabul edilirken, top model Bar Refaeli vergi kaçırmaktan mahkumiyet aldı.

Dünyanın en ünlü modellerinden Bar Refaeli ile annesi Zipi hakkında uzun zamandır görülen vergi kaçırma davasında karar duruşması yapıldı. Tel Aviv'deki mahkemeye flaşların altında maske takmış şekilde giren anne-kız, yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Mahkemeyle vardıkları anlaşma uyarınca topmodel 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Israel convicts top model Bar Refaeli over tax offences https://t.co/yDrnKBabRz — The Guardian (@guardian) July 20, 2020

​Devlete milyonlarca dolar ödeyecekler

Anne-kız Refaeli'ye devlete ödeyecekleri milyonlarca dolar vergi borcunun üzerine 1.5 milyon dolar para cezası da kesildi.

Bar Refaeli wears a face mask in court as she is sentenced to nine months community service for tax evasion https://t.co/ksuZFMPgu6 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 20, 2020

İsrail kamuoyunun yakından takip ettiği dava sürecinde bir ara Bar Refaeli, o dönemde aktör sevgilisi Leonardo DiCaprio ile birlikte ABD'de yaşadığı için vergi ödemekten muaf tutulması gerektiğini savunmuştu. Ancak daha sonra İsrailli milyarder Adi Ezra ile evlendi.

Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan 35 yaşındaki model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Refaeli and her mother confessed to offenses of evading paying taxes on income nearing $10 million https://t.co/nJbQ6Oj1p0 — Haaretz.com (@haaretzcom) July 20, 2020

İsrail'de ikamet etmeme gerekçesiyle

Sports Illustrated dergisinin mayo sayısının kapağı olduğu 2009'dan beri tüm dünyayı turlayan ve zamanının büyük bölümünü İsrail dışında geçiren Bar Refaeli, bunun ve DiCaprio ile ilişkisi döneminde ABD'de yaşaması üzerinden İsrail'e vergi ödemekten kaçınmaya çalıştı, ancak savcılar ikamet savunmasını haklı bulmadı.

Haakkındaki suçlamalar arasında Tel Aviv'de yaşadığı dairenin kirasını ödememesi, tuttuğu iç mimara ödeme olarak onun reklamını yapması, reklamını yaptığı bir şirketten ödeme olarak otomobil kabul etmesi ve bunların hiçbirini beyan etmemesi de var.

Menajerliğini yapan annesi Zipi Rafaeli de kızıyla ilgili anlaşmaları başka aile üyelerinin adını kullanarak yapmış, doğru gelir bildirmemiş, böylece vergi kaçırmış, üçüncü bir kişinin daha vergi kaçırmasına yardım etmiş.