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    Bar ve Tzipi Refaeli'nin vergi kaçırmaktan yargılandıkları mahkeme

    İsrail ünlü modelini vergi kaçırmaktan mahkum etti: Bar Refaeli'ye kamu hizmeti, annesine hapis cezası

    © REUTERS / POOL
    Yaşam
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    Uzun zamandır vergi kaçırmaktan yargılanan top model Bar Refaeli 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi Zipi 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. İkili milyonlarca dolar vergi borcunun yanısıra 1.5 milyon dolar para cezası ödeyecek.

    İsrail'in görev başındayken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 290 bin dolara denk gelen 1 milyon şekellik vergi indirimi talebi parlamentoda kabul edilirken, top model Bar Refaeli vergi kaçırmaktan mahkumiyet aldı.

    Dünyanın en ünlü modellerinden Bar Refaeli ile annesi Zipi hakkında uzun zamandır görülen vergi kaçırma davasında karar duruşması yapıldı. Tel Aviv'deki mahkemeye flaşların altında maske takmış şekilde giren anne-kız, yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Mahkemeyle vardıkları anlaşma uyarınca topmodel 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    ​Devlete milyonlarca dolar ödeyecekler

    Anne-kız Refaeli'ye devlete ödeyecekleri milyonlarca dolar vergi borcunun üzerine 1.5 milyon dolar para cezası da kesildi. 

    İsrail kamuoyunun yakından takip ettiği dava sürecinde bir ara Bar Refaeli, o dönemde aktör sevgilisi Leonardo DiCaprio ile birlikte ABD'de yaşadığı için vergi ödemekten muaf tutulması gerektiğini savunmuştu. Ancak daha sonra İsrailli milyarder Adi Ezra ile evlendi.

    Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan 35 yaşındaki model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

    İsrail'de ikamet etmeme gerekçesiyle

    Sports Illustrated dergisinin mayo sayısının kapağı olduğu 2009'dan beri tüm dünyayı turlayan ve zamanının büyük bölümünü İsrail dışında geçiren Bar Refaeli, bunun ve DiCaprio ile ilişkisi döneminde ABD'de yaşaması üzerinden İsrail'e vergi ödemekten kaçınmaya çalıştı, ancak savcılar ikamet savunmasını haklı bulmadı. 

    Haakkındaki suçlamalar arasında Tel Aviv'de yaşadığı dairenin kirasını ödememesi, tuttuğu iç mimara ödeme olarak onun reklamını yapması, reklamını yaptığı bir şirketten ödeme olarak otomobil kabul etmesi ve bunların hiçbirini beyan etmemesi de var. 

    Menajerliğini yapan annesi Zipi Rafaeli de kızıyla ilgili anlaşmaları başka aile üyelerinin adını kullanarak yapmış, doğru gelir bildirmemiş, böylece vergi kaçırmış, üçüncü bir kişinin daha vergi kaçırmasına yardım etmiş.

     

    Etiketler:
    Tel Aviv, Dava, Mahkeme, Para cezası, Hapis cezası, kamu hizmetleri, İsrail, Vergi kaçırma, Anne, Bar Refaeli
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