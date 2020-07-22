Türk takipçisinin iltifatına Zaharova'dan yanıt

Kariyerindeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de sıkça konuşulan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile bir Türk takipçisi arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti.

'Sen dağ lalesi gibi güzelsin'

Zaharova kişisel sosyal medya hesabından bir gül fotoğrafı paylaşarak, “Bugün neyiniz var? Aralarından yükseldi” mesajını paylaştı. Bu mesajın altına bir Türk takipçisi yorum yazarak, “Sen dağ lalesi gibi güzelsin” mesajını bıraktı. Zaharova ise önce İngilizce, “Nasıl bir şey” diye sordu ardından sorusuna Rusça devam ederek, “Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor?” diye sorusunu tamamladı.

Zaharova’nın bu sorusuna cevap veren Fatih Uçar isimli Türk takipçisi dağ lalesi fotoğrafı paylaşarak Zaharova’nın sorusunu cevapladı.

Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetti © İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW072219

Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetti © İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW072219 1 / 2 © İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW072219 Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetti

İkilinin sosyal medya üzerinden yazışması kısa sürede büyük ilgi topladı. Birçok Rus sosyal medya takipçisi ikilinin yazışmalarının ekran görüntülerini paylaşarak Türk takipçinin Zaharova’ya iltifatlarını Türk erkeğinin centilmenliği olarak yorumladı.