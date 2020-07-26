İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 23 Temmuz saat 20.00 itibarıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldı.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 26, 2020
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arası yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz... https://t.co/AlrizYnkUx
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