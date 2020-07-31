Manikürcü ziyareti, yaşlı kadını kanserden kurtardı

İngiltere’de 73 yaşındaki bir kadın, güzellik salonuna gittikten sonra akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Daily Mail’in aktardığına göre, İngiltere’nin Staffordshire kontluğunda yaşayan Joan Martindale, el ve ayak tırnaklarının şekil değiştirdiğini, daha geniş, dalgalı ve bükey hale geldiğini fark etti. Kadın, internette bu belirtinin kalp ve akciğer hastalıklarına işaret olduğunu okudu, ama önem vermedi.

Daha sonra yaşlı kadının tırnakları, gittiği güzellik salonunun, her ay onun manikürünü ve pedikürünü yapan çalışanının dikkatini çekti. Manikürcü müşterisine derhal doktora gitmesini söyledi.

Martindale, manikürcünün tavsiyesine uyarak muayeneden geçti. göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi ve PET taraması yapan kadına akciğer kanseri tanısı kondu.

5 saatlik ameliyatla tümörü alınan Martindale şimdi kemoterapi görüyor.

İngiliz kadın, “Manikürcü ziyareti hayatımı kurtardı. <…> Ona, sonsuza dek minnettar olacağımı söyledim” dedi.