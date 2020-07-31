'Neden selektör yapıyorsun?' deyip beyzbol sopasıyla dövdü

İzmit'te Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda Muhsin Ersin, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı.
Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Ersin’e "Neden selektör yapıyorsun" diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Ersin’i dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.
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