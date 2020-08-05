Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live yarın satışa çıkıyor

Samsung açıklamasına göre, yeni nesil akıllı saat Galaxy Watch3 ve tasarımıyla dikkati çeken kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live, özellikle mevcut koşullarda yaşam tarzına uygun ve günlük rutinleri sürdürmek için kullanışlı araçlar olarak öne çıkıyor. Her iki cihaz da daha sağlıklı yaşamaya, daha iyi iletişim kurmaya ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olmak için Galaxy ekosistemine entegre edildi.

Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live, 6 Ağustos itibarıyla ön siparişlerle satışa sunulacak. Galaxy Watch3’ün 41mm ve 45mm modellerinde Bluetooth seçenekleri de bulunuyor. Galaxy Watch 41mm seçeneği Mystic Bronze ve Mystic Silver renk seçenekleriyle sunulurken Galaxy Watch 45mm seçeneği Mystic Silver ve Mystic Black renklerinde mevcut olacak. Galaxy Watch Titanyum seçeneği ise bu yıl eylül ayı içinde Samsung Online Mağaza'da satışa sunulacak.

Ürünlerin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatları ise Galaxy Watch3 41mm için 2 bin 99 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2 bin 299 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL olarak açıklandı.

Yeni nesil akıllı saat Galaxy Watch3

Paslanmaz çelik ve yüksek kalite deri gibi birinci sınıf malzemelerle üretilen saat ayrıca ilk kez titanyum modeliyle de satışa sunuluyor.

Galaxy Watch3, tasarımı fonksiyonla birleştiren önceki saat modellerindeki popüler dönen çerçeveye de sahip. Çerçeve çevrildiğinde, widgetlar arasında kolayca geçiş yapabilme, uygulamaları açabilme ve bildirimler arasında gezinebilme imkanı da bulunuyor.

Orijinal Galaxy Watch ile karşılaştırıldığında daha büyük bir ekrana sahip Galaxy Watch3; yüzde 14 daha ince, yüzde 8 daha küçük ve yüzde 15 daha hafif olarak tasarlandı. Bunlara ek olarak saatin kadranını kişisel tarzı yansıtması için özelleştirilebiliyor. Galaxy Store'da 80 binden fazla saat kadranı arasından seçim yapma veya isteğe göre tasarlama imkanı da sunuluyor.

Kandaki oksijeni takip ediyor

Galaxy Watch3 ayrıca sağlık ve sağlıklı yaşam takibinde yeni deneyimler de sunuyor. Kandaki oksijen takibi (SpO2) özelliği, fitness ve sağlıklı yaşam için zamanla oksijen doygunluğunu ölçüyor ve izliyor. Ayrıca düşme halinde daha çabuk yardım almak için Galaxy Watch3'de düşmeleri algılayan, yani olası bir düşme durumunu tespit eden ve seçilen kişilere SOS (acil durum) bildirimi gönderebilen yeni bir özellik bulunuyor.

Fitness için de önemli özellikleri barındıran saat, koşu analizi özelliğine de sahip. 120'den fazla farklı antrenman videosundan oluşan bir kütüphaneye sahip Samsung Health ile evdeyken bile hizmet sunan bir fitness stüdyosuna erişmek mümkün oluyor. Samsung, piyasaya ilk çıktığı 2014 yılından bu yana uyku yönetimi seçeneğini geliştiriyor. Galaxy Watch3, daha iyi dinlenebilmeye yardım etmek için yeni bir uyku hesaplama ve bilgilendirme özelliği sunuyor.

Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Bölümü Direktörü Dr. TM Roh ürünlerfe ilişkin şunları kaydetti:

"Giyilebilir cihazlar teknoloji alanında en hızlı gelişen sektörler arasında yer alıyor ve ilerleme giderek hızlanıyor. Son aylarda, insanların 'yeni normalde' başarılı olmalarına yardımcı olmaları için akıllı saatlere ve kulaklıklara yönelmesiyle beraber pazarda ciddi bir büyüme gördük. Yedi yıl önce ilk akıllı saatimizi piyasaya çıkardığımız dönemden bu yana giyilebilir ürün inovasyonlarında lider konumdayız. Bugün bu alandaki deneyimimizi temel alarak, müşterilerimizin beklediği cesur tasarım ve gelişmiş teknoloji ile birlikte yeni ve farklılaştırılmış deneyimler sunmaya odaklanıyoruz."

Yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live

Geleneksel tasarımın dışına çıkan kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live ise "daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor" ifadeleriyle lanse edildi. Samsung, kulak içi kulaklık tasarımını baştan geliştirdi ve dahili bileşenleri dikey yerine yatay olarak yerleştirdi. Bu şekilde, kulak içi kulaklıklar kulaklardan çıkmıyor ve daha doğal bir görünüm sağlıyor. Bu ergonomik ve oval tasarım, kulağın şekline uyum sağlayarak tüm gün kullanım için yeterli konforu sunuyor. İki boyuttaki kanat ucu ile kulaklığın uyumunu daha da kişisel hale getirme imkanı veriliyor.

12 mm hoparlör ve bas kanalı sayesinde ortaya çıkan derin ve zengin sesler, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmayı sağlıyor. Üç mikrofon ve Voice Pickup Unit ile kulak içi kulaklıkların sesine odaklanarak telefonda her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmaya olanak tanıyor. Bu kulaklıklarda ayrıca önemli duyuruları ve konuşmaları duymaya devam ederken araba ve çamaşır makinesi gürültüsünden kaçınmayı sağlayan Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunuyor.

Galaxy Buds Live, çeşitli cihazlarla uyumlu, kullanışlı ve bağlantılı bir dinleme deneyimi sunuyor. Bağlantıyı kesmek ve yeniden bağlamak zorunda kalmadan uyumlu cihazlar arasında kesintisiz olarak geçiş yapılıyor. En yeni Galaxy cihazlarıyla eşleştirildiğinde ise yeni olanaklar tanınıyor. Galaxy Buds Live'ı kablosuz mikrofon olarak kullanarak Galaxy Note20'de video için çok net sesler kaydetme imkanı bulunuyor. Ses gecikmesini azaltmak için "Oyun Modu" kullanılabiliniyor.

5 dakika şarjla 1 saat oynatma

Ayrıca yeni Buds Together özelliğini kullanarak ses kalitesinden ödün vermeden müziği kolayca paylaşma olanağı sunuluyor.

Galaxy Buds Live, daha rahat bir navigasyon amacıyla dokunmatik kontrol için sezgisel bir dokunmatik PUI'ye (fiziksel kullanıcı ara yüzü) ve müzikler arasında gezinmeyi, uygulamaları açmayı, eller serbest ve gözler serbest şekilde mesaj göndermeyi sağlayan Bixby sesli asistan özelliğine sahip.

Ayrıca uzun ömürlü pile sahip Galaxy Buds Live, tam olarak şarj edildiğinde, kulak içi kulaklıklar 6 saate kadar çalmayı destekleyebiliyor ve şarj kutusu birden fazla şarjla bu süreyi 15 saat daha artırıyor. Hızlı bir şekilde şarj etmek gerektiğinde, 5 dakikalık şarjla 1 saatlik oynatma süresi sunuyor.