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    Ardahan'da binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan ve ölüm uçuşu olarak bilinen son uçuşları artarak devam ediyor.

    Milyonlarca kelebeğin 'Ölüm uçuşu' görüntülendi

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    Yaşam
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    Ardahan'da binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşları artarak devam ediyor.

    Ardahan'da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü.

    Tarihi köprü üzerinde çiftleştikten sonra ölüm uçuşu yapan ve halk arasında "birgün sineği" olarak bilinen Ephemeroptera sineğinin ölüm dansı bu yıl da ilgiyle izlendi. Her yıl Ağustos ayının üçüncü haftasında ortaya çıkan ve üç gün süre ile karanlığın çökmesinin ardından çiftleşerek ölüm uçuşuna çıkan milyonlarca "birgün sineği", doyumsuz bir tabiat olayını gözler önüne serdi. Nehir boyunca uçan sineklerin, köprü üzerindeki ışığa geldikleri tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar ise köprü üzerinde bu benzersiz doğa olayına tanıklık ederken, özellikle sürücüler yolu kar gibi beyaza bürüyerek zemini kayganlaştıran sineklerden dolayı zor anlar yaşıyor. Görünümleri kelebeği andıran ve bir ışık huzmesi altında bir süre uçtuktan sonra yere düşerek can veren "birgün sinekleri", köprüye bu olayı izlemek için gelen insanlara kar yağıyormuş hissi uyandırıyor.

    Sineklerin ölüm dansı uçuşu yaptığı esnada köprü üzerinden geçen sürücüler yavaşlayarak yola devam ederken, birçoğu fotoğraf makinelerine sarılarak bu benzersiz anı kaydetti. Aileleriyle birlikte tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar, sineklerin bu uçuşuna anlam veremediklerini, her yıl tekrarlanan bu tabiat olayının kendilerini şaşırttığını ifade ediyor.

    Kelebeklerin ölüm dansına şahitlik etmek için tarihi köprü üzerine geldiklerini söyleyen Metin Alan, “Milyonlarca kelebek intihar edercesine ölüme uçuyorlar. Bu bir sonbahar mevsiminin gelişinin habercisi ve şu anda her yer beyaza bürünmüş ve sanki karla kaplı gibi” şeklinde konuştu.

    Kahramanmaraş’tan Ardahan'a ziyarete gelen Ertan Özyurt ise Ardahan'a Maraş’tan misafirliğe geldiklerini fakat beyaz kelebeklerin kendilerini karşıladığını söyledi. Özyurt, “Ardahan'ın bu yönünü de tanımış olduk. Soğuğuyla ve güzel insanlarıyla meşhur Ardahan’da, kelebeklerin ölüm uçuşu da meşhur hale gelmiş. Her yıl Ağustos ayı sonlarında tekrarlanan bu olayı izlemeye değer” dedi.

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