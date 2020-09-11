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    köpek, kedi, evcil hayvan

    Beşiktaş Belediyesi, evcil hayvan ticaretini resmen yasakladı

    © Fotoğraf : Pixabay
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202009111042828706-besiktas-belediyesi-evcil-hayvan-ticaretini-resmen-yasakladi/

    Beşiktaş Belediyesi’nin ilçe sınırları içinde hayvan ticareti yapılmasını engellemeye yönelik adımı, resmen hayata geçti.

    Beşiktaş Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde evcil hayvan ticaretini Belediye Meclisi’nde aldıkları kararla yasakladı.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Başkanlığı’ında 7 Eylül Pazartesi Günü toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi ilçe sınırlarında evcil hayvan satışının yasaklanması konusunda meclise bir öneri getirmişti. Öneri bugün kabul edilerek Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan ticareti yapılması yasaklandı.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 7 Eylül’de gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında “Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. İşte bu anlayışla, Beşiktaş’ta evcil hayvan ticaretini yasaklıyoruz” dedi.

    © Fotoğraf : Beşiktaş Belediyesi
    Beşiktaş'ta 'kedi ve köpek çıkabilir' tabelaları
    Belediye Meclisi’nde getirilen öneri ile Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan satışının yasaklanması için ilk adım atılmıştı. Bugün de karar belediye meclisinde kabul edildi. İlçe sakinlerinin sevinçle karşıladığı karar hakkında açıklamada bulunan Akpolat, şöyle konuştu:

    “Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş’ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi’mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”

    Beşiktaş Belediyesi’nin tam donanımlı sokak hayvanları ambulansı MOBİVET ile yaralı, acil yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi, parklara özel kapalı mama kapları konulması gibi uygulamaları mevcut. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvanlara her türlü desteği sağlıyor.

    Etiketler:
    Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Ticaret, Satış, Evcil Hayvan
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