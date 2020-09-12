Bir milyon euro uğruna hem elinden oldu hem de hapse girdi

Slovenya’da genç bir kadının, bir milyon euroluk sigorta ödemesine hak kazanmak için elini feda ettiği, ancak olay fark edilince 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

ABC News’un haberine göre Slovenya’da yaşayan Julija Adlesic adlı genç kadın, bir milyon euroluk sigorta ödemesine hak kazanmak için elini feda etti, ancak olay fark edilince 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Habere göre Adlesic, olay yaşanmadan önce birkaç sigorta şirketiyle anlaşma yaptı. Eğer dolandırıcılık şeması başarılı olsaydı Adlesic bir milyon euroluk tutarın yarısını hemen, diğer yarısını ise aylık taksitler şeklinde alacaktı.

Adlesic’in erkek arkadaşı kızın elini daire testereyle kestikten sonra ikisi hastaneye gitti ve evde bir kaza yaşandığını söyledi. Genç çift, elin yerine dikilmemesi için kesik eli evde bıraktı. Ancak durumdan şüphelenen polis, kesilen uzvu buldu ve el yerine dikildi.

Adlesic açılan dava sonunda sigorta şirketlerini dolandırma girişiminden 2 yıl, erkek arkadaşı ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.