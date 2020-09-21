Valilerin 'anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen Kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray malaklısına ithafla sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı, ormanın kralı aslan değil, fil olurdu" cevabı verdi.

İki vali arasındaki gülümseten atışma, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama;Anadolu aslanı,Aksaray malaklısıdır... https://t.co/FAzfC9wDNO — Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) September 19, 2020

​Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya ise valiler arasındaki bu diyaloğun kendilerini de mutlu ettiğini ve bu hayvanların yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine sağladığını söyledi. Kangal köpeği ile Aksaray malaklısının birbirinden farklı özellikleri sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, "Aslında Kangal da malaklı da ülkemizin milli değerleri. İkisi de güzel ve özel canlılar. Ama ikisinin da kullanım amaçları çok farklı. Kangal daha çok aktif, sürülerde kullanılmakta. Kurtla mücadele eden nadir canlılardan biri. Ondan farklı özelliği vardır. Eksi 35-40'lara kadar dayanabilen bir köpektir. İçgüdüsel hareket eder, bulunduğu evi ve sürüyü koruyan özelliği vardır. Malaklı ise daha çok ev köpeği olarak kullanılır. Sürülerde çalışmamakta. Şayet Anadolu aslanı mı, Kangal mı, malaklı mı diye soracak olursak Aksaray'daki sürülerde çalışan köpeklerin de Kangal olduğunu öğrendiğimiz anda aslında Kangal'ın ne kadar özel bir canlı olduğunu anlayacaksınız" dedi.