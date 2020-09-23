ABD'nin anlaştığı ilaç şirketlerinden dördüncüsü de Kovid-19 aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya geçti

Johnson & Johnson, üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşı adayını üçüncü ve son aşamada 60 bin insan üzerinde denemeye başladığını açıkladı.

ABD merkezli ilaç, tıbbi-kozmetik malzeme devi Johnson & Johnson, yeni tip koronavirüs aşısı adayının insan deneylerinin üçüncü ve son aşamaya geçtiğini duyurdu.

J&J'in aşı adayının bazı rakiplerine kıyasla sıfır derecenin altında saklanmasının gerekmemesi ve iki yerine tek dozunun yeterli olabilmesi gibi avantajları var.

Böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar aşı bulunması ve ülke çapında ücretsiz olarak en hızlı şekilde dağıtılması için başlattığı 'ışıktan daha hızlı' anlamında 'Warp Speed Operasyonu'na dahil olan ilaç şirketlerinden dördüncüsü de insan deneylerinde son aşamaya geçmiş oldu.

Diğer üçü Moderna, Pfizer ve AstraZeneca. Ancak Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), AstraZeneca'nın Britanya'daki deneklerinde nörolojik rahatsızlık baş göstermesi nedeniyle ABD'deki deneylerini askıya almış vaziyette.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre J&J'in aşı adayının son klinik deney aşamasına ABD ve diğer ülkelerdeki 205 lokasyonda 60 bin gönüllü katılacak.

Enstitü Başkanı Dr. Anthony Fauci "SARS-KoV-2'nin tanımlanmasından 8 aydan biraz fazla süre sonra ABD'de dört Kovid-19 aşı adayı klinik testlerin üçüncü aşamasında. Bu on yıllardır aşı teknolojisinde kaydedilen ilerlemenin mümkün kıldığı, bilim aleminin emsalsiz bir başarısıdır" dedi.

Bu başarıda hükümet, ilaç sanayi ve üniversitelerin koordineli ve stratejik yaklaşımının da rol oynadığını söyleyen Fauci, küresel ihtiyacı gidermek için birden fazla Kovid-19 aşısı rejimi gerekeceğini belirtti.

ABD'nin bir numaralı halk sağlığı yetkilisi, erken aşama deneylerden itibaren umut vaat eden J&J'in aşı adayının tek dozda koruma sağladığının kanıtlanması halinde pandemiyi kontrol etmede özel bir yararlılık göstereceğini vurguladı.