'Kahve tüketimi parkinson riskini azaltıyor'

EurekAlert’in aktardığına göre, Amerikan Nöroloji Akademisi (AAN) uzmanları, kahve tüketiminin parkinson riskini, bu hastalığa genetik olarak yatkın insanlarda bile önemli ölçüde azalttığı sonucuna vardı.

Araştırmaya parkinson hastalığı olan 188 ve bu hastalığı olmayan 180 kişi katıldı. Her bir grupta, LRRK2 gen mutasyonuna sahip kişiler vardı. Bu gendeki değişiklik, parkinsonun gelişimine yol açıyor.

Bilim insanları, deneklerin kanındaki kafein oranını ölçtü. Ayrıca kafein emilimi sırasında vücudun hangi maddelerin ve hangi miktarda üretildiği araştırıldı.

Elde edilen sonuçlar, parkinson olan insanların vücudundaki kafein oranının sağlıklı insanlara göre yüzde 76 daha az olduğunu ortaya koydu. LRRK2 geninin normal kopyasına sahip hastalarda bu oran yüzde 31 daha düşük çıktı. Bununla birlikte mutasyona uğrayan gene sahip parkinson hastaları, bu hastalığı olmayan kişilere göre yaklaşık 2 kat daha az kafein kullanıyordu.

Araştırmacılar yine de kahvenin parkinsona yatkın insanlara bu hastalıktan kaçınmaya yardımcı olduğunun kesin olmadığını kaydetti. Bilim insanlarının görüşüne göre, elde edilen sonuçlar umut verici görünse de daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.