Apple, geri dönüşüm için gönderdiği cihazları satan firmaya tazminat davası açtı

Teknoloji devi Apple, Kanadalı bir geri dönüşüm şirketine verdiği binlerce cihazın satılmasını ardından, şirkete 23 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

ABD'li teknoloji devi Apple, yüz binlerce iPhone, iPad ve Apple Watch cihazları gönderdiği Kanadalı bir geri dönüşüm şirketine, cihazların satılmasının ardından dava açtı.

The Logic'te yer alan habere göre dava, ocak ayında Ontario merkezli geri dönüşüm firması Global Electric Electronic Processing'e açıldı.

'Cihazların yüzde 18'i aktif'

Şirkete gönderdiği tüm cihazların seri numalarını kontrol eden Apple, cihazların yaklaşık yüzde 18'inin taşıyıcı ağlarda hâlâ aktif olduğunu tespit etti.

Apple, dava dosyasında 2015 ve 2017 yılları arasında GEEP'ye parçalanmak üzere 530 binden fazla iPhone, yaklaşık 25 bin iPad ve 19 bin 200 kadar Apple Watch gönderdiklerini belirtti.

'Gerçek rakam muhtemelen daha yüksek'

Tüm cihazlarının taşıyıcı ağlara bağlı olmadığı hatırlatmasında bulunan teknoloji devi, bu nedenle satılan cihazların gerçek rakamının muhtemelen daha yüksek olduğunu kaydetti.

'Sahte parçalarla yeniden üretilirlerse güvenlik sorunları doğabilir'

Apple, GEEP'ye açtığı davada şirketten 33 milyon Kanada doları (23 milyon Amerikan doları) tazminat talep etti.

The Verge'e konuşan bir Apple temsilcisi, "Geri dönüştürülmek üzere gönderilen ürünler artık tüketicilere satmak için uygun değildir ve sahte parçalarla yeniden üretilirlerse, elektrik ya da pil kusurları dahil olmak üzere ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilirler" ifadelerini kullandı.

Apple sues recycling partner for reselling more than 100,000 iPhones, iPads and Watches it was hired to dismantle https://t.co/Df3zjYRMMt pic.twitter.com/sT1LB9rcUa — The Verge (@verge) October 4, 2020

'Çinli tüketicilere satıldılar'

Yaşananları kabul eden GEEP, cihazların 'üç düzenbaz çalışanları' tarafından 'Whitby Recycling' adlı başka bir şirkete satıldığını ve bu şirketin de cihazları Çinli tüketicilere sattığını öne sürdü.

Sorumlu kim?

Mesele gün yüzüne çıktıktan sonra söz konusu üç çalışandan ikisinin halihazırda istifa ettiği bilgisini paylaşan GEEP, sonuncu çalışanın sözleşmesinin feshedildiğini, ayrıca bu işten herhangi bir gelir elde edemediğini iddia etti.

Ancak Apple, olaydan GEEP'nin üst düzey yöneticilerini sorumlu tutuyor. Şirkete göre GEEP'nin yöneticilerinin plan hakkında bilgi sahibi olması gerekiyordu.