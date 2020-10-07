iPhone 12’nin tanıtım tarihi açıklandı

Apple, aralarında iPhone 12’nin de bulunduğu yeni ürünler için 13 Ekim’de basın lansmanının düzenleneceğini duyurdu.

Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, basın lansmanı 13 Ekim’de Türkiye saatiyle 20.00’da başlayacak.

Apple, hangi ürünlerin tanıtılacağını açıklamasa da birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratan eylül ayındaki etkinlikten sonra kaynaklar 13 Ekim’e işaret etmişti. Eylül ayındaki basın lansmanında yeni iPad'ler ve Apple Watch modelleri tanıtılmıştı.

Yeni etkinlikte 4 ayrı iPhone 12 modelinin yanı sıra, AirTag takip cihazı, AirPods Studio kulaklıkları, Apple TV 2020 akış oynatma cihazı ve ARM tabanlı işlemciye sahip ilk MacBook modeli tanıtılacak.