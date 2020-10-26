Brigitte Bardot, Putin'i sirke satılan yavru fil için devreye girmeye çağırdı

Fransız sinema oyuncusu ve hayvan hakları aktivisti Brigitte Bardot, Rusya lideri Vladimir Putin’e Rostov Hayvanat Bahçesi’nin bir sirke sattığı Ekol adlı yavru filin iade edilmesi gerektiğine dair mektup yolladı.

Hayvan hakları aktivistinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği ve Brigitte Bardot Vakfı dergisinin yeni sayısında yayınlanan mektupta, Rostov Hayvanat Bahçesi’nin bir sirke sattığı 'Ekol' adlı yavru fili iade etme çağrısı yapıldı.

Bardot, mektubunda Ekol'ün doğru yere taşınmasının organizasyonunu üstlenmeye ve hayvanın geçmesi gerekli görülen tüm veteriner muayene masraflarını karşılamaya hazır olduğunu yazdı.

Fransız oyuncu ayrıca Putin’e yazdığı mektupta Rusya’ya hayvanların sirklerde kullanılmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Sirklere hayvan kullandırma yasağı, bazı ülkelerde belediye düzeyinde olmak üzere dünyanın neredeyse 50 ülkesinde uygulanıyor. Yasağı kabul eden ülkeler, hayvanların kullanıldığı sirklerin ‘utanç verici bir çağdışılık, ilkel ve kaba hayvan zulmü olduğunu’ ifade ediyor.

Yavru filin sirke satılması

Nesli tükenmekte olan 3 yaşındaki dişi fil Ekol temmuz ayında, Rostov kentindeki hayvanat bahçesi tarafından özel bir sirke satılmıştı.

Ancak Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’den (CITES) yavru filin, ticari işletmelere devri yasak olan bir türden olduğu anlaşılıyor.

Rusya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi, Federal Güvenlik Servisi dahil olmak üzere ülkedeki çeşitli kurumlara yapılan onlarca başvuruya rağmen sonuç alınamadı, Ekol hala özel sirkte kalmaya devam ediyor.