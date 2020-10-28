Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü yenen 120 yaşındaki Menica Encü ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüştü https://t.co/GaEky8CYQg pic.twitter.com/jthcygAb2i — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 28, 2020

Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Menica Encü ise Erdoğan için dua etti.