Elon Musk'tan Mars'ta mutlak hakimiyet: SpaceX, kızıl gezegende uluslararası yasaları ve hükümet yetkisini tanımayacak

İnsanlığın ortak girişimi olması gereken Mars araştırmalarına el atıp kızıl gezegende sömürge kurma adımları atan ABD'li teknoloji devi Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Mars'da uluslararası hukuku tanımayacağını şimdiden ilan etti.

Mars yolculuğu için 2024 tarihini öngören Elon Musk'ın uzaya gönderdiği uydular üzerinden tüm dünyaya internet erişimi sunmayı hedeflediği Starlink projesinin hizmet kullanım şartlarından SpaceX'in kızıl gezegende başına buyruk hakimiyet planları çıktı.

Buna göre SpaceX, Mars'da uluslararası yasaları tanımayarak sadece kendi koyduğu kendi kendini yönetme ilkelerine uyacak. Bu ilkelerin ne olduğunu da Mars'a insan yerleşimi başladığında belirleyecek.

Musk'ın geçen hafta planlarını açıkladığı Mars'ta kendi kendine yeten sürdürülebilir şehirde, muhtemelen insanlara ve makinelere internet bağlantısı sağlaması amaçlanan Starlink takım uyduları kullanılacak.

Dünya'nın eksenine 800'den fazla uydu yerleştirilmiş durumda, gelecek yıllarda bu sayının on binlerle ifade edilmesi bekleniyor.

Bu hafta ağın yeteneklerinin beta testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde Starlink uygulaması başlatıldı.

Kullanıcılara hizmet şartları kapsamında Dünya veya Ay'a sağlanan Starlink hizmetlerinin ABD'nin Kaliforniya eyaleti yasalarına göre yönetileceği bildirildi.

Ancak gezegenimiz ve doğal uydusunun sınırlarının ötesinde SpaceX, herhangi bir ülke ya bölgenin yasa ve düzenlemelerini tanır gözükmüyor.

Yürürlükteki yasalar bölümünde şöyle diyor:

"Mars'ta ya da Mars'a giden kolonizasyon uzay araçlarına sağlanan hizmetler için taraflar Mars'ı özgür bir gezegen olarak kabul ediyor, dolayısıyla Dünya merkezli hiçbir hükümetin Mars'taki faaliyetler üzerinde yetkisi veya egemenliği bulunmuyor."