Araştırmacılar diyabet riskini yüzde 60 yükselten gıdaya dikkat çekti

Araştırmacıların düzenli yumurta tüketiminin tip 2 diyabet gelişme riskini önemli ölçüde artırdığını tespit ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin araştırma, British Journal of Nutrition’da yayınlandı.

Çin Tıp Üniversitesi'nden uzmanlar, Güney Avustralya Üniversitesi ve Katar Üniversitesi'nden meslektaşları ile birlikte yaptıkları araştırma kapsamında 1991 – 2009 yılları arasında 8 bin 545 kişinin beslenmesi ile ilgili verileri inceledi.

Öğünlere günde ortalama 38 gramdan fazla yumurta katmanın diyabet riskini yaklaşık olarak yüzde 25 oranında artırdığı ortaya çıktı. Günde (bir yumurtanın eşdeğeri olan) 50 gramdan fazla yiyenlerin hasta olma riski ise yüzde 60 arttı. Bunun yanı sıra bu göstergenin kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Bilim insanlarına göre bulgular, şeker hastalığı riskinin yumurta tüketimindeki artışla doğru orantılı olarak arttığının kanıtlanmasına imkan sağladı, ancak gelecekte bu gıdanın vücut üzerindeki etki mekanizmasının net olarak belirlenmesi gerekiyor.