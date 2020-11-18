Yeni Zelanda Turizm Bakanı: 'Yol kenarlarına ve su yollarına dışkılamak' biz bu değiliz

Yeni Zelanda hükümeti, koronavirüs salgını sonrası turizm planlarının parçası olarak 'doğal yaşamın güzelliklerinde rahatlayan' gezginlerle ilgili harekete geçme sözü verdi.

Yeni Zelandalılar uzun zamandır ülkeyi tuvaleti olmayan ve insan dışkısını yol kenarında bırakan karavanlarla dolaşan 'özgürlük kampçılarından' olarak adlandırılan gezginlerden şikayetçi.

Turizm Bakanı Stuart Nash, tuvaleti olmayan karavanların Yeni Zelanda'nın 'yüzde 100 saf' imajına uymadığını ve ülke dışından gelecek turistlerin koronavirüs salgınıyla birlikte alınan kısıtlamalar kaldırılıp, ülke sınırları açıldıktan sonra bazı değişiklikler bekleyebileceğini söyledi.

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Sürdürülebilirlik markamızı satın almaları gerekiyor ve ülke olarak savunduğumuz şey 'yol kenarlarına ve su yollarına dışkılamak' ulus olarak biz bu değiliz" dedi.

Nash, Kovid-19 salgını hafiflediğinde turizm endüstrisinin sıfırlanmasının bir parçası olarak karavan kiralama uygulamasını yasaklamayı planladıklarını söyledi.

'Evden çıkmadan önce giderim'

Bakan sözlerini söyle sürdürdü:

"Amacım şudur ki, küresel sınırlar açılmadan önce Yeni Zelanda'nın, dünyanın en seçici gezginleri tarafından ziyaret edilebilecek en iyi üç yerden biri olarak kabul edilmesi."

Pandemiden önce turizm, Yeni Zelanda'nın en büyük gelir kaynaklarından biriydi ve yıllık yaklaşık dört milyon uluslararası ziyaretçi, ekonomiye 16,2 milyar Yeni Zelanda doları (11,2 milyar dolar) katkıda bulunuyordu.

Bakan Nash ziyaretçilere Yeni Zelanda'nın engebeli doğa harikalarını keşfetmeye başlamadan önce onu örnek almalarını önerdi ve "Ben mutlaka evden çıkmadan önce tuvalete giderim" dedi.