Davut Güloğlu'nun Sıla'ya hakaret cezası kesinleşti

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen tazminat davasında tarafları avukatları temsil etti.

Mahkeme sözlü yargılamaya geçildiğini belirterek avukatlara son sözlerini söylemelerini istedi. Sıla’nın avukatlarından Murat Öksüz, “Güloğlu’nun yaptığı hakareti tüm Türkiye işitmiştir. İstenilen tazminat fahiş değildir” dedi.

Güloğlu'nun avukatı zaman aşımı istedi

Güloğlu’nun avukatı ise iddia edilen eylemin 2016’da olup bittiğini belirterek, “Zaman aşımına yönelik talebimiz vardır. Sıla’ya değil vatanına hizmet etmeyenlere yönelik ifadede bulunmuştur. Sıla’ya yönelik hakaret yoktur. Adli para cezasını da taksitler halinde ödemektedir. Müvekkilimin ekonomik durumu ortadadır. Davanın öncelikle reddine olmazsa minimum tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

İstinaf, Güloğlu'nun başvurusunu reddetti

Öte yandan, Güloğlu'nun avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine yaptığı başvuru da kabul edilmedi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Davut Güloğlu’nun Sıla’ya 4 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'Kararı istinafa taşıyacağız'

Sıla’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise “Tazminat miktarının düşük olması neticesiyle kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız” dedi.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu’nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.