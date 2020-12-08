Prof. Dr. Sertoğulları: Yan etkileri nedeniyle koronavirüs ilaçları kullanılmazsa hastalık daha ağır geçer

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, "Vatandaşların içi rahat olsun, bu ilaçlar üretilirken ilk yapılan şey güvenlik testidir. İlaçların kullanılabileceği dozda yan etkilerinin olup olmadığına bakılıyor. Zaten bu ilaçlar direkt koronavirüse yönelik ilaçlar değil. Ancak yapılan çalışmalarda bu ilaçların koronavirüsü hastalığının geçme süresini 10 günden 4 güne indirdiği ortaya koyulmuştur. Vatandaşlarımız ilacı kullanmayıp bizim yanımıza geldiklerinde yan etkileri daha fazla olan ağır ilaçları vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

İlaç kullanılmazsa bulaş riski artar

Sertoğulları ayrıca, "Vatandaşlarımız hastalarımıza zarar verecek bir ilaca başlanılmayacağından emin olsunlar. İlaca baktığımızda bizi korkutacak kadar yan etkilerinin olduğu söylendi ancak bunlar binde ya da 10 bin de bir düşük bir ihtimalle görülebilir. Daha çok görülen yan etkileri hayati riski olmayan bizim yönetebileceğimiz etkiler" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan gençlerin çoğunlukla ilaç kullanmak istemediğini ifade eden Sertoğulları, "Gençler, özellikle bu hastalığı ilaçsız atlatabilirler ama hastalık süreci daha uzun olur ve hastalığı sevdiklerine bulaştırma riski artar. Kendisi hastalığı daha hafif geçirmiş ama ilaç kullansa daha kısa sürede atlatacakken ilaç kullanmadığı için annesine ailesine bulaştırdığını gördüğümüz genç hastalarımız var" ifadelerini kullandı.