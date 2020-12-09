Arnavutköy'de yasadışı kürtaj yapılan eve baskın

Arnavutköy'de yasadışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen bir apartman dairesine baskın yapıldı. Suriye uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı baskında kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra görüntüleme cihazları ele geçirildi.