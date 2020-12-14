Yeni Zelanda'da işverene cinsel taciz davası açan seks işçisi 6 haneli tazminat kazandı

İşletme sahibine açtığı cinsel taciz davasında 6 haneli tazminat kazanan seks işçisini temsil eden örgütler, kararın önemini "Ne tür iş yapıyor olurlarsa olsunlar, tüm çalışanlar, işyerinde cinsel tacize uğramama hakkına sahiptir" diye açıkladı.

Kadın başbakanlı İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu Yeni Zelanda'da seks işçilerinin hakları açısından dönüm noktası niteliğinde bir yargı kararı alındı.

Bir seks işçisinin işletme sahibine açtığı cinsel taciz davasında 6 haneli tazminat almasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Tarafların kimliklerinin açıklanmadığı yargı sürecinde, seks işçisini temsil eden Yeni Zelanda İnsan Hakları Adli İşlemler Bürosu, meblağın kadının uğradığı duygusal zarar ve kazanç kayıplarının tazminine yönelik bir anlaşmanın parçası olduğunu söyledi.

Kuruluş, kararın, işyerinde cinsel tacize uğramamanın tüm işçilerin hakkı olduğunu hatırlatmaya hizmet edeceğini belirtti. Direktör Michael Timmins, "Tazminat anlaşması, ülke çapındaki işletmelere önemli bir hatırlatma işlevi görüyor. Ne tür iş yapıyor olurlarsa olsunlar, tüm çalışanlar, işyerinde cinsel tacize uğramama hakkına sahiptir. Tüm işletme sahiplerini ve işverenleri bu hakları anlamaya ve saygı duymaya teşvik ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Uzun bir kampanya yürüterek 2003 yılında seks işçiliğini suç olmaktan çıkaran yasanın kabul edilmesinde önemli rol oynayan Yeni Zelanda Seks İşçileri Kolektifi Ulusal Koordinatörü Dame Catherine Healy, "Seks işçiliği bağlamında bir seks işçisine bu tip bir tazminat verildiğini görmek muhteşem bir şey" dedi.

Yasanın çıkmasına öncülüğünden ötürü Britanya Kraliçesi'nden Dame unvanı alan eski seks işçisi Catherine Healy, "Herhangi bir işyerinde, her işyerinde karşı duruş göstermek cesaret ister" vurgusu yaparak, kararın tüm işyerleri için alarm zili niteliğinde olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda Seks İşçileri Kolektifi'nin şekillenmesinde rol oynadığı Fahişelik Reform Yasası, genelevlerin yasal işletme olarak çalışmasına izin verirken seks işçilerine istihdamla ilgili hakların tamamını tanıyor.