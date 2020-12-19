Kayıt
03:45 19 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Irak'tan kaçan ailenin 4 yıllık yolculuğun ardından Hollanda'ya yaptıkları iltica başvurusu kabul edildi

    © AFP 2020 / Aris Messinis
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1043431767_0:126:1600:1026_1200x675_80_0_0_0bb404c3fd093c74ee43b766fc53a9f8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202012191043431813-iraktan-kacan-ailenin-4-yillik-yolculugun-ardindan-hollandaya-yaptiklari-iltica-basvurusu-kabul/

    AFP muhabirlerinin 2015 yılında tanıştığı Iraklı mülteci ailenin 4 yıl sonra Hollanda'ya iltica başvurusu kabul edildi. AFP muhabirleri, 5 yıl boyunca aileyle irtibatı koparmadı ve tekrar bir araya geldi.

    2015 yılının eylül ayında Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük mülteci kriziyle karşı karşıya gelirken, o yıl AFP muhabirleri, Avrupa'ya deniz yoluyla gelen 1 milyon kişi arasında genç bir Iraklı çiftle tanıştı.

    3 ile 9 Eylül 2015 tarihleri arasında Balkan rotasında, güvenlik endişeleri nedeniyle soyadlarını belirtmek istemeyen 27 ve 26 yaşlarındaki Ahmed ve Alia ile seyahat etti.

    Gazeteciler ve aile, Kuzey Makedonya'nın Yunanistan sınırında yer alan Gevgeli'den Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya'nın güneyine doğru yola koyuldu.

    AFP muhabirleri, çiftle irtibatını koparmadı ve 5 yıl içinde iki kez görüştü.

    2015 yılının ağustos ayının başlarında Irak'tan ayrılan çift, dört aylık bebekleriyle Türkiye üzerinden deniz yoluyla Yunanistan'a geçerek, Sırbistan sınırına giden trene bindi. Çift henüz teknedeyken AFP muhabirleriyle tanıştı.

    AFP muhabirlerinin aktardığına göre trende Suriye, Irak ve Afganistan'dan kaçan çok sayıda çaresiz insan bulunuyordu. Bununla birlikte trende, bebeği yeni doğmuş anneler, yaşlılar ve savaşta sakat kalanlar da vardı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel nihayetinde yaz sonunda ülke sınırlarını açtı ve başta Macaristan ve Slovenya olmak üzere diğer AB üyesi ülkeler mültecileri kabul etmedi.

    Aile Almanya'dayken Hollanda'daki akrabalarıyla iletişime geçerek Hollanda'ya iltica başvurusunda bulundu.

    Aile, bir süre sonra mülteci kampına alındı. AFP muhabirleri, aralık ayında Almanya'nın kuzeyindeki Leeuwarden kasabasında tutulan aileyle tekrar iritibata geçti.

    2019 yılına gelindiğinde Alia, Hollanda makamlarına tekrar iltica başvurusunda bulundu ve talebi kabul edildi.

    Alia, ağustos ayında yeni statüsü hakkında bilgilendirilirken haftalar içinde tüm aile sığınma hakkı elde etti ve Duiven kasabasındaki iki yatak odalı evlerinin anahtarları kendilerine teslim edildi.

    Ahmed, aradan geçen 5 yılın ardından AFP'ye konuşarak "5 yıl sürdü ama (oğlu) Adem için, buna değdi" ifadelerini kullandı.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) çiftin yola koyulduğu 2015 yılında yaklaşık 3 bin 800 mültecinin denizde boğularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    Eurostat verilerine göre ise 2019 yılında 612 bin kişi AB'de sığınma başvurusunda bulundu.

    Etiketler:
    AFP, Almanya, Mülteci, Hollanda, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet