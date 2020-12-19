Irak'tan kaçan ailenin 4 yıllık yolculuğun ardından Hollanda'ya yaptıkları iltica başvurusu kabul edildi

AFP muhabirlerinin 2015 yılında tanıştığı Iraklı mülteci ailenin 4 yıl sonra Hollanda'ya iltica başvurusu kabul edildi. AFP muhabirleri, 5 yıl boyunca aileyle irtibatı koparmadı ve tekrar bir araya geldi.

2015 yılının eylül ayında Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük mülteci kriziyle karşı karşıya gelirken, o yıl AFP muhabirleri, Avrupa'ya deniz yoluyla gelen 1 milyon kişi arasında genç bir Iraklı çiftle tanıştı.

3 ile 9 Eylül 2015 tarihleri arasında Balkan rotasında, güvenlik endişeleri nedeniyle soyadlarını belirtmek istemeyen 27 ve 26 yaşlarındaki Ahmed ve Alia ile seyahat etti.

Gazeteciler ve aile, Kuzey Makedonya'nın Yunanistan sınırında yer alan Gevgeli'den Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya'nın güneyine doğru yola koyuldu.

AFP muhabirleri, çiftle irtibatını koparmadı ve 5 yıl içinde iki kez görüştü.

2015 yılının ağustos ayının başlarında Irak'tan ayrılan çift, dört aylık bebekleriyle Türkiye üzerinden deniz yoluyla Yunanistan'a geçerek, Sırbistan sınırına giden trene bindi. Çift henüz teknedeyken AFP muhabirleriyle tanıştı.

A modern Odyssey!

A family followed to all their journey from #Greece to #Germany in 2015 and met again in 2020 at their home in the #Netherlands after 5 years that they finally got their asylum.

Worth to read: https://t.co/LsUoAaLJfS pic.twitter.com/X94xbd5UDH — Aris Messinis (@ArisMessinis) December 18, 2020

AFP muhabirlerinin aktardığına göre trende Suriye, Irak ve Afganistan'dan kaçan çok sayıda çaresiz insan bulunuyordu. Bununla birlikte trende, bebeği yeni doğmuş anneler, yaşlılar ve savaşta sakat kalanlar da vardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel nihayetinde yaz sonunda ülke sınırlarını açtı ve başta Macaristan ve Slovenya olmak üzere diğer AB üyesi ülkeler mültecileri kabul etmedi.

Aile Almanya'dayken Hollanda'daki akrabalarıyla iletişime geçerek Hollanda'ya iltica başvurusunda bulundu.

Aile, bir süre sonra mülteci kampına alındı. AFP muhabirleri, aralık ayında Almanya'nın kuzeyindeki Leeuwarden kasabasında tutulan aileyle tekrar iritibata geçti.

2019 yılına gelindiğinde Alia, Hollanda makamlarına tekrar iltica başvurusunda bulundu ve talebi kabul edildi.

Alia, ağustos ayında yeni statüsü hakkında bilgilendirilirken haftalar içinde tüm aile sığınma hakkı elde etti ve Duiven kasabasındaki iki yatak odalı evlerinin anahtarları kendilerine teslim edildi.

Ahmed, aradan geçen 5 yılın ardından AFP'ye konuşarak "5 yıl sürdü ama (oğlu) Adem için, buna değdi" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) çiftin yola koyulduğu 2015 yılında yaklaşık 3 bin 800 mültecinin denizde boğularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Eurostat verilerine göre ise 2019 yılında 612 bin kişi AB'de sığınma başvurusunda bulundu.