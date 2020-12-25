MEB'den yeni genelge: Liselerde bugüne kadar yapılan sınavlar geçerli

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarında ölçme değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin karnelerine ilişkin bir genelge yayımladı.

Sputnik'in ulaştığı belgeye göre, ortaöğretim kurumlarında bugüne kadar yapılmış sınavlar ve performans puanları geçerli olacak. Bugüne kadar sınav

yapılamamış derslerin sınavları ise 15 Şubat sonrasına ertelenecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda ise sınavlar yapılmayacak ve bu okullardaki öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem

puanları ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek oluşturulacak.

Genelgede birinci dönem sonunun 22 Ocak olacağı ve dönem sonunda karne dağıtımı olmayacağı belirtildi. İkinci dönem ise 15 Şubat'ta başlayacak.

Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleştirilerek uygulanacak ve 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

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