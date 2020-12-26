Papa Francis, Instagram'da yine bir modelin fotoğrafını beğendi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in resmi Instagram hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenildi.

Margot Foxx isimli modelin Twitter'da paylaştığı ekran görüntüsünde mayolu bir fotoğrafını Papa'nın resmi hesabı 'fransciscus'un beğendiği gözüküyor.

Foxx, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor" yazdı.

they caught the Pope in 4K again pic.twitter.com/wwe3Up99pX — Corn 🌟 (@snyyrid) December 21, 2020

​Kasım ayında Papa'nın resmi hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenilmiş, Vatikan konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.