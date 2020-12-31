Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!

Sputnik Türkiye okurlarına mutlu, sağlıklı ve güzel haberlerle dolu bir yıl diler.
Koronavirüs pandemisiyle hafızalara kazınan 2020 yılında hepimiz zor bir sınavdan geçtik.
Sputnik Türkiye okurlarına mutlu, sağlıklı ve güzel haberlerle dolu bir yıl diler.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını 4 karşılaşmaya düşürdü.
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre son yüzyılın en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren Bursa'nın 75 gün yetecek içme suyu kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kimse paniğe kapılmasın" dedi, tasarruf çağrısı yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech firmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşeceklerini bildirdi.
ABD'de bir şirket sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti. Kazak 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor.
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