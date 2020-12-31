Stephen King'den 2020'ye veda: Bir Stephen King romanında yaşıyor gibi hissettiğiniz için üzgünüm

Korku ve gerilim romanları deyince akla gelen ilk isimlerden olan yazar Stephen King, son yıllarda insanların kendini 'bir Stephen King romanında yaşıyor gibi hissetmesinin' kendini üzdüğünü ifade etti.

T24'ün haberine göre, NPR'a konuşan King'e Terry Gross, "Pandemi kendi hikayelerinizden birinin içinde yaşamaya en çok yaklaştığınız günler mi?" diye sordu.

"Hem öyle hem de değil" diye yanıt veren King, "Birçok insan Trump seçimleri kazandıktan sonra beni aradı ve bu tıpkı 'Ölüm Bölgesi' gibi demişti" diye konuştu.

'Ölüm Bölgesi' romanındaki karakterlerden biri olan Greg Stillson, King'e göre 'sokakta sıkça karşılaşabileceğiniz insanları' temsil ediyordu. Stillson önce Kongre'ye seçiliyor, sonra da ABD başkanı oluyordu.

King, "O yüzden ikinci defa bu hissi yaşıyorum diyebilirim. Şimdi hem pandemi var hem de Trump başkan. Kendimi çok rahat hissetmiyorum. İnsanlar sürekli 'Sanki bir Stephen King romanında yaşıyoruz' diyor. Ben de sadece 'Üzgünüm' diye yanıt verebiliyorum" diye konuştu.