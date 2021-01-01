Rus doktordan tatil günlerinde alkol tüketimine ilişkin öneriler

Rusya Sağlık Bakanlığı Terapi ve Genel Tıp Uygulamaları Baş Uzmanı Oksana Drapkina, alkol kullananları, tatil günlerinde ölçülü olmaları konusunda uyardı. Doktorun önerileri Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yayınlandı.

Drapkina, “Birçok kişi alkolün etkisi altında neşelenmek ve rahatlamakla kalmayıp aynı zamanda dikkatsiz hale gelir ve davranışları üzerindeki kontrolü kaybeder. Örneğin çok içtiniz, fazla yediniz, sıcaklayınca soğuğa fırladınız, sosyal mesafeyi ve maskeyi unuttunuz” diye konuştu.

Alkol tüketirken aralarda meşrubatla mola verilmesini öneren doktor, ancak mümkünse hiç alkol tüketilmemesinin daha iyi olduğunu, zira yeni yıl kutlamalarında alkol kullanmanın şart olmadığını vurguladı.

Drapkina, her şeye rağmen alkol almaya karar verenlere mezeleri ihmal etmemelerini ve sindirim sistemindeki alkol emilimini yavaşlatmak için peynir ve et gibi protein içeriği yüksek yiyecekler tüketmelerini tavsiye etti.

Rus doktor, “Kahveyi fazla abartmayın. Kafein bir uyarıcıdır ve uyumak istediğinizde iyice uykunuzu kaçırabilir, ayrıca kahve alkol metabolizmasını hızlandırmaz ve ayılmanıza da yardımcı olmaz. Kafeinli enerji içecekleri ile alkolü karıştırmak da tehlikeli, kalp atış ritminin bozulmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.