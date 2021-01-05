ABD'de onkolog, Kovid-19 salgınının maddi açıdan sıkıntıya soktuğu 200 hastasının borcunu sildi

ABD'de bir onkolog, 200 hastanın yaklaşık 650 bin dolarlık borcunu sildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Arkansas eyaletinde Dr. Omar Atik, yaklaşık 30 yıl önce kurduğu Kanser Tedavi Merkezini geçen yıl kapatma kararı aldı ve alacakların tespiti sırasında bazı ailelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından maddi açıdan çok kötü etkilendiğini fark etti.

Atik, bunun üzerine çoğu tedavi masraflarını ödeyemeyecek durumda olan 200 hastanın 650 bin dolarlık borcunu silme kararı aldı.

Yılbaşında hastalarına kart gönderen Atik, "Umarım bu not sizi iyi bulur. Arkansas Kanser Kliniği size hizmet vermekten gurur duyuyor. Çeşitli sağlık sigortaları, hastaların çoğu masrafını ödese de, muafiyetler bile külfetli olabiliyor. Ne yazık ki, sağlık sistemimiz şu anda bu şekilde çalışıyor. Arkansas Kanser Kliniği, topluma 29 yıldan uzun süredir özel hizmet verdikten sonra muayenehanesini kapatıyor. Klinik, hastalarının kliniğe borçlu olduğu tüm dengelerden vazgeçmeye karar verdi. Mutlu tatiller" ifadelerini kullandı.

ABC'nin "Good Morning Amerika" programına katılan Atik, "Bunun için her şeyi olumsuz etkileyen salgın döneminden daha iyi bir zaman olamayacağını düşündük" dedi.

Around 200 people are starting 2021 off without any medical debt thanks to the kindness of an oncology doctor who erased $650,000 of his patients' debt. https://t.co/woioOyqLcs pic.twitter.com/zaxLuy0ijl — Good Morning America (@GMA) January 4, 2021

​Pine Bluff'ta 1991 yılında Arkansas Kanser Kliniğini kuran Pakistan asıllı Atik, Little Rock'taki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor.