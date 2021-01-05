Dicle Üniversitesi öğretim üyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' isimli 100 kıtalık şiir

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, bugüne kadar 16 bin kıtaya yakın şiir yazdı. Kendisine beslediği sevgi nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 kıtalık bir şiir kaleme aldığını söyleyen Demir, şiiri Erdoğan’a okumak istediğini kaydetti.

Demir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan’a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim.

19 yıldır Tayyip Erdoğan’ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara’dan Avrasya’ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale’ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan’a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var.

'Cumhurbaşkanı Diyarbakır mitinginde şiirimi okuyunca öyle bir mutlu oldum ki'

17 Mart 2018’de Cumhurbaşkanımız Diyarbakır mitinginde ‘Medeniyete Adım Ey Diyarbakır’ şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu. Öyle bir mutlu oldum ki bu mutluluğu yazmaya kalkışsam asla altında kalkmam. Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum."

Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' isimli 100 kıtalık şiir yazdı https://t.co/8De5gOnFVN pic.twitter.com/n5uXzxSwKO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 5, 2021

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