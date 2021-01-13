Intel Ceo'su görevini bırakıyor

Intel Ceo'su Bob Swan, 15 şubat itibariyle görevini bırakacağını açıkladı. Yerine VMWare CEO'su Pat Gelsinger gelecek.

Haberin duyurulmasının ardından Intel’in hisseleri yaklaşık yüzde 13 arttı. VMWare’in hisseleri ise yüzde 5′in üzerinde düşüş gösterdi.

Swan’ın görev süresi boyunca Intel, bir çok önemli anlaşmasını kaybetti. Apple, yeni çıkardığı MacBook serilerinde Intel işlemcilerini kullanmayı bıraktı. Bunun yerine kendi M1 işlemcilerini kullanmaya başladı. Sonbaharda çıkaracağı masaüstü Mac bilgisayarlarında da kendi işlemcilerini kullanacağını açıkladı. Apple ile Intel 15 yıldır birlikte çalışıyordu.