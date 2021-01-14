Zonguldak-Ereğli karayolu kar nedeniyle kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kdz. Ereğli istikametine seyir halindeki ağır tonajlı bir araç kayarak ters dönerek kaza yaptı. Bir ağır tonajlı aracın da yolda mahsur kalması üzerine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Vatandaşlar dakikalarca yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.