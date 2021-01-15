İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı.

Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşmüştü.

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor. AKOM'dan yapılan uyarıda da, Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışın çarşamba gününe kadar devam edebileceği ifade ediliyor.