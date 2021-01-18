İstanbul Kadıköy'de, yolcu vapurundan denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişi, aynı vapurdaki ABD vatandaşı yolcu tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da Kadıköy İskelesi'nden kalkan Adalar vapurunda saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, Fatih K. vapurun hareket etmesinden kısa süre sonra denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Aynı vapurda yolculuk yapan ve ABD vatandaşı olduğu belirtilen Tahir D., suya atlayarak Fatih K.'yı kurtardı.

Bildirilmesi üzerine Kadıköy Vapur İskelesi'ne 112 sağlık ekibi, polis ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Kıyı Emniyeti teknesine alınan Fatih K. ve onu kurtaran yolcu kıyıya çıkarıldıktan sonra bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de vapurdan atlayarak intihar etmeye çalışan kişiyi peşinden suya atlayan başka bir yolcu kurtardı https://t.co/FWwUbBEs2C pic.twitter.com/1vYHiHJWY0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 18, 2021

'Kıyıya çıkarıldığında yarı baygındı'

Görgü tanıklarından Barış Özkaraman, olayla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşın biri Adalar'a giden vapura binip, intihar girişiminde bulunuyor. Ne sebepten intihar girişiminde bulunduğunu bilemiyoruz. Vapurda olan bir Amerikalı turist de peşinden atladı ve kurtardı. Adamı kıyıya çıkardılar. Kıyı emniyet ve sağlık ekipleri ve polis geldi. İntihar etmeye çalışan kişi kıyıya çıkarıldığında yarı baygındı."

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.